Coronavirus – 1.439 i nuovi casi in Sicilia, rapporto di positività 3,23% su 44.527 tamponi

Situazione Covid-19 al 17 gennaio 2021.

Sono 1.439 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.954) a fronte di 44.527 tamponi (ieri 25.097), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 3,23%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 973, in aumento (566) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 407 casi.

431 sono i guariti, in diminuzione (-1078) rispetto ai 1.509 di ieri, mentre si registrano 35 decessi, a differenza delle 38 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 208 (ieri erano 212); i ricoverati con sintomi sono 1.422 (ieri 1.406), mentre sono 44.795 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 43.834.

Il totale dei positivi si attesta a 46.425 casi, i guariti attualmente sono 71.315, mentre 2.989 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 46.425 973 407 566 139,07% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 71.315 431 1.509 -1.078 -71,44% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 2.989 35 38 -3 -7,89% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 120.729 1.439 1.954 -515 -26,36% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 208 212 -4 -1,89% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 44.527 25.097 19.430 77,42% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 3,23%. I ricoverati con sintomi sono 1.422 mentre 44.795 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 34.823 (431)

Palermo: 32.503 (388)

Messina: 15.420 (245)

Trapani: 8.358 (44)

Siracusa: 7.989 (192)

Ragusa: 7.633 (53)

Caltanissetta: 5.359 (59)

Agrigento: 4.788 (22)

Enna: 3.856 (5)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 514.166 (56.142) (1.603)

Veneto: 298.172 (70.640) (1.369)

Piemonte: 212.760 (15.000) (495)

Campania: 207.149 (73.111) (1.021)

Emilia-Romagna: 201.988 (54.831) (1.437)

Lazio: 189.643 (77.510) (1.243)

Toscana: 127.852 (8.204) (406)

Sicilia: 120.729 (46.425) (1.439)

Puglia: 109.428 (56.120) (908)

Liguria: 65.763 (4.966) (228)

Friuli Venezia Giulia: 60.766 (12.738) (385)

Marche: 50.111 (10.542) (440)

Abruzzo: 39.315 (11.552) (285)

Sardegna: 35.774 (17.748) (202)

P.A. Bolzano: 33.519 (12.099) (308)

Umbria: 32.303 (4.606) (153)

Calabria: 29.073 (10.233) (351)

P.A. Trento: 25.073 (2.430) (135)

Basilicata: 12.501 (6.918) (49)

Valle d’Aosta:¬†7.639¬†(415)¬†(18)

Molise: 7.553 (1.144) (70)