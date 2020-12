Coronavirus – 1.365 i casi di oggi in Sicilia, 13,61% la percentuale dei positivi

Situazione Covid-19 al 4 dicembre 2020.

Sono 1365 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1294) a fronte di 10026 tamponi (ieri 10581), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 13,61%.

1756 sono i guariti, in aumento (545) rispetto ai 1211 di ieri, mentre si registrano 39 decessi, a differenza delle 34 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 216 (ieri erano 221); i ricoverati con sintomi sono 1431 (ieri 1465), mentre sono 37703 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 38094.

Il totale dei positivi si attesta a 39350 casi, i guariti attualmente sono 28188, mentre 1689 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 28188 1.756 1.211 545 45,00% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 1689 39 34 5 14,71% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 69227 1.365 1.294 71 5,49% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 216 221 -5 -2,26% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 10.026 10.581 -555 -5,25% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 13,61%. I ricoverati con sintomi sono 1431 mentre 37703 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Palermo: 19.921 (291)

Catania: 19.260 (551)

Messina: 6.889 (274)

Ragusa: 5.864 (39)

Trapani: 4.693 (7)

Siracusa: 4.075 (38)

Agrigento: 3.061 (38)

Caltanissetta: 2.912 (87)

Enna: 2.527 (40)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 423.548 (116.702) (4.533)

Piemonte: 175.063 (68.476) (2.132)

Campania: 162.220 (101.856) (1.651)

Veneto: 158.198 (72.929) (3.708)

Emilia-Romagna: 130.009 (70.056) (2.143)

Lazio: 126.840 (93.837) (1.831)

Toscana: 106.875 (33.279) (1.071)

Sicilia: 69.227 (39.350) (1.365)

Puglia: 60.668 (42.544) (1.419)

Liguria: 53.161 (11.027) (367)

Friuli Venezia Giulia: 34.010 (15.173) (1.040)

Marche: 31.532 (19.361) (492)

Abruzzo: 29.604 (17.792) (408)

P.A. Bolzano: 24.847 (11.186) (285)

Umbria: 24.684 (6.423) (168)

Sardegna: 23.429 (14.501) (551)

Calabria: 17.891 (10.575) (335)

P.A. Trento: 16.661 (2.506) (255)

Basilicata: 8.728 (6.444) (142)

Valle d’Aosta:¬†6.646¬†(1.080)¬†(27)

Molise: 5.098 (2.605) (176)