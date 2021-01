Coronavirus – 1.278 i nuovi casi in Sicilia, rapporto di positività 3,21% su 39.776 tamponi rapidi e molecolari

Situazione Covid-19 al 18 gennaio 2021.

Sono 1.278 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.439) a fronte di 39.776 tamponi (ieri 44.527), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 3,21%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono 460, in diminuzione (-513) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 973 casi.

780 sono i guariti, in aumento (349) rispetto ai 431 di ieri, mentre si registrano 38 decessi, a differenza delle 35 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 205 (ieri erano 208); i ricoverati con sintomi sono 1.444 (ieri 1.422), mentre sono 45.236 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 44.795.

Il totale dei positivi si attesta a 46.885 casi, i guariti attualmente sono 72.095, mentre 3.027 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 46.885 460 973 -513 -52,72% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 72.095 780 431 349 80,97% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 3.027 38 35 3 8,57% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 122.007 1.278 1.439 -161 -11,19% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 205 208 -3 -1,44% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 39.776 44.527 -4.751 -10,67% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 3,21%. I ricoverati con sintomi sono 1.444 mentre 45.236 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 35.185 (362)

Palermo: 32.931 (428)

Messina: 15.621 (201)

Trapani: 8.393 (35)

Siracusa: 8.115 (126)

Ragusa: 7.651 (18)

Caltanissetta: 5.420 (61)

Agrigento: 4.795 (7)

Enna: 3.896 (40)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 515.355 (53.564) (1.189)

Veneto: 299.170 (69.083) (998)

Piemonte: 213.195 (14.789) (435)

Campania: 207.863 (72.662) (714)

Emilia-Romagna: 203.141 (54.230) (1.153)

Lazio: 190.515 (77.345) (872)

Toscana: 128.197 (8.333) (345)

Sicilia: 122.007 (46.885) (1.278)

Puglia: 109.831 (55.512) (403)

Liguria: 66.026 (5.049) (263)

Friuli Venezia Giulia: 60.919 (12.685) (153)

Marche: 50.268 (10.251) (157)

Abruzzo: 39.422 (11.382) (107)

Sardegna: 35.910 (17.616) (136)

P.A. Bolzano: 33.684 (12.113) (165)

Umbria: 32.397 (4.580) (94)

Calabria: 29.329 (10.214) (256)

P.A. Trento: 25.129 (2.363) (56)

Basilicata: 12.508 (6.903) (7)

Valle d’Aosta:¬†7.650¬†(415)¬†(11)

Molise: 7.586 (1.085) (33)