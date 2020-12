Coronavirus – 1.148 i casi di oggi in Sicilia, 11,51% la percentuale dei positivi

Situazione Covid-19 al 8 dicembre 2020.

Sono 1148 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 918) a fronte di 9966 tamponi (ieri 8386), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 11,51%.

1803 sono i guariti, in aumento (1419) rispetto ai 384 di ieri, mentre si registrano 36 decessi, a differenza delle 34 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 199 (ieri erano 205); i ricoverati con sintomi sono 1374 (ieri 1387), mentre sono 1573 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 38654.

Il totale dei positivi si attesta a 39555 casi, i guariti attualmente sono 32171, mentre 1829 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 32171 1.803 384 1.419 369,53% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 1829 36 34 2 5,88% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 73555 1.148 918 230 25,05% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 199 205 -6 -2,93% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 9.966 8.386 1.580 18,84% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 11,51%. I ricoverati con sintomi sono 1374 mentre 1573 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 21.049 (440)

Palermo: 21.001 (214)

Messina: 7.274 (105)

Ragusa: 6.031 (45)

Trapani: 4.966 (159)

Siracusa: 4.258 (32)

Agrigento: 3.171 (46)

Caltanissetta: 3.053 (49)

Enna: 2.727 (58)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 432.327 (111.829) (1.656)

Piemonte: 179.651 (64.513) (952)

Veneto: 170.944 (79.748) (3.145)

Campania: 167.433 (98.765) (1.080)

Emilia-Romagna: 137.270 (66.522) (1.624)

Lazio: 133.128 (94.009) (1.501)

Toscana: 109.418 (26.024) (428)

Sicilia: 73.555 (39.555) (1.148)

Puglia: 66.257 (47.312) (915)

Liguria: 54.173 (9.745) (266)

Friuli Venezia Giulia: 36.484 (14.877) (658)

Marche: 32.831 (13.821) (293)

Abruzzo: 30.710 (16.449) (312)

P.A. Bolzano: 25.555 (10.883) (79)

Umbria: 25.344 (5.746) (135)

Sardegna: 24.778 (15.160) (226)

Calabria: 18.867 (10.366) (155)

P.A. Trento: 17.417 (2.457) (149)

Basilicata: 9.105 (6.348) (59)

Valle d’Aosta:¬†6.766¬†(870)¬†(18)

Molise: 5.381 (2.526) (43)