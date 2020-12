Coronavirus – 1.065 i casi di oggi in Sicilia, 10,67% la percentuale sui nuovi casi

Situazione Covid-19 al 16 dicembre 2020.

Sono 1.065 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.087) a fronte di 9.974 tamponi (ieri 9.086), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 10,67%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -793, in diminuzione (-921) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 128 casi.

1.829 sono i guariti, in aumento (901) rispetto ai 928 di ieri, mentre si registrano 29 decessi, a differenza delle 31 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 183 (ieri erano 185); i ricoverati con sintomi sono 1.188 (ieri 1.225), mentre sono 33.805 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 34.559.

Il totale dei positivi si attesta a 35.176 casi, i guariti attualmente sono 44.021, mentre 2.059 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 35176 -793 128 -921 -719,53% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 44021 1.829 928 901 97,09% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 2059 29 31 -2 -6,45% [▼] TOTALE CASI: 81256 1.065 1.087 -22 -2,02% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 183 185 -2 -1,08% [▲] TAMPONI ESEGUITI 9.974 9.086 888 9,77% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 10,67%. I ricoverati con sintomi sono 1.188 mentre 33.805 in isolamento domiciliare.

Leggenda: [▼] In diminuzione  [▲] In aumento [=] Invariato