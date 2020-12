Coronavirus – 1.059 i casi di oggi in Sicilia, 11,11% la percentuale dei positivi

Situazione Covid-19 al 10 dicembre 2020.

Sono 1059 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 753) a fronte di 9526 tamponi (ieri 7013), con una percentuale di positivi sui tamponi eseguiti del 11,11%.

2705 sono i guariti, in aumento (1078) rispetto ai 1627 di ieri, mentre si registrano 32 decessi, a differenza delle 34 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 197 (ieri erano 198); i ricoverati con sintomi sono 1342 (ieri 1374), mentre sono 35430 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 37075.

Il totale dei positivi si attesta a 36969 casi, i guariti attualmente sono 36503, mentre 1895 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 36503 2.705 1.627 1.078 66,26% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 1895 32 34 -2 -5,88% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 75367 1.059 753 306 40,64% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 197 198 -1 -0,51% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 9.526 7.013 2.513 35,83% Percentuale di positivi su tamponi eseguiti: 11,11%. I ricoverati con sintomi sono 1342 mentre 35430 in isolamento domiciliare.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 21.820 (424)

Palermo: 21.422 (209)

Messina: 7.455 (143)

Ragusa: 6.159 (62)

Trapani: 5.073 (99)

Siracusa: 4.319 (35)

Agrigento: 3.232 (52)

Caltanissetta: 3.115 (25)

Enna: 2.772 (35)

  Per regione Р Totale casi, attuali e incremento

in Italia

Lombardia: 435.653 (87.243) (2.093)

Piemonte: 181.531 (61.107) (974)

Veneto: 177.568 (83.137) (4.197)

Campania: 169.992 (96.165) (1.198)

Emilia-Romagna: 139.800 (64.717) (1.453)

Lazio: 135.913 (90.767) (1.488)

Toscana: 110.440 (22.332) (517)

Sicilia: 75.367 (36.969) (1.059)

Puglia: 68.506 (48.802) (1.332)

Liguria: 54.684 (8.958) (320)

Friuli Venezia Giulia: 37.789 (14.195) (672)

Marche: 33.383 (13.219) (323)

Abruzzo: 31.201 (15.991) (227)

P.A. Bolzano: 26.031 (10.721) (244)

Umbria: 25.615 (5.379) (182)

Sardegna: 25.279 (14.994) (248)

Calabria: 19.175 (9.776) (169)

P.A. Trento: 17.816 (2.446) (217)

Basilicata: 9.186 (6.271) (46)

Valle d’Aosta:¬†6.801¬†(783)¬†(18)

Molise: 5.417 (2.555) (22)