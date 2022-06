Corleone – Incidente sul lavoro, due operai finiscono in ospedale

Di oggi la notizia che  due uomini di 67 e 40 anni, sono rimasti feriti, dopo una caduta da un’impalcatura, hanno riportato varie lesioni e fratture, sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale di Corleone. Successivamente è stato deciso il loro trasferimento al “trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo”.

Questa la dinamica dell’incidente ancora da confermare:

i due operai si trovavano su un’impalcatura impegnati per conto di un’azienda di marmi in un lavoro di ristrutturazione di un immobile in via Crispi. L’impalcatura si è staccata dal montacarichi che la sorreggeva facendo precipitare i due lavoratori. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Corleone per liberare i due operai e per sollevare il montacarichi e consegnarli alla squadra del 118. Naturalmente anche i Carabinieri di Corleone sono sopraggiunti per i dovuti accertamenti del caso.

“Innanzitutto faccio i migliori auguri di una pronta guarigione ai due operai rimasti coinvolti nell’incidente, sperando che si possano riprendere senza riportare conseguenze per definitive per la loro salute. Poi devo necessariamente fare delle considerazioni: non rivendicheremo, come fanno molti nuove normative e/o leggi sulla sicurezza sul lavoro, abbiamo già il Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008) e l’obbligo di formazione dei dipendenti e varie figure preposte al controllo interno della sicurezza quali RSPP e ASPP etc. Il problema, infatti, non sono le norme che vi sono e in abbondanza, ma la loro effettiva applicazione e il controllo incessante da parte degli organi competenti, è questo purtroppo che manca, prova ne è il numero degli incidenti sul lavoro registrato dall’INAIL, una considerazione invece andrebbe fatta invece sull’operaio che ancora a 67 anni si è ritrovato a dover lavorare e in questo settore…”, queste le dichiarazioni di Luigi Modesto, Responsabile della sede Confintesa di Corleone.