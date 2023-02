Coppia di pensionati arrestata con hashish e marijuana a Isola delle Femmine

I Carabinieri della Compagnia di Carini hanno arrestato una coppia di pensionati sorpresi in possesso di hashish e marijuana durante un controllo alla circolazione stradale sulla S.S. 113. La perquisizione dell’autovettura ha portato alla scoperta di quasi mezzo chilo di hashish, 200 grammi di marijuana e oltre 1.200 euro in contanti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per entrambi i coniugi. Il denaro e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati come probabile provento dell’attività illecita e saranno sottoposti a ulteriori analisi.