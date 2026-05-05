Cooperazione sanitaria tra Messina e Università di Rabat

Una delegazione di studenti della facoltà di Medicina dell’Università Mohammed V di Rabat è impegnata in un periodo di formazione presso il Policlinico di Messina, nell’ambito di un’iniziativa che coniuga apprendimento accademico ed esperienza pratica.

Il gruppo, proveniente dall’ospedale di Rabat, sta seguendo un programma di attività didattiche mirate, con approfondimenti nei settori della neonatologia, della geriatria e della medicina interna. Le lezioni e gli incontri sono finalizzati a consolidare competenze specifiche e a favorire lo sviluppo di conoscenze utili nei rispettivi ambiti di studio e ricerca.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di cooperazione tra istituzioni sanitarie e universitarie, con l’obiettivo di promuovere lo scambio di competenze e buone pratiche.

Nel corso dell’accoglienza, il direttore amministrativo del Policlinico, dott.ssa Elvira Amata, ha evidenziato il valore dell’esperienza formativa, dichiarando: “Queste occasioni sono sempre un’opportunità di crescita e di scambio culturale non solo per gli ospiti, ma anche per chi accoglie. La conoscenza è un motivo per crescere sia a livello personale che professionale; ancor prima si determina comunque uno scambio culturale significativo. Il nostro auspicio è quello di proseguire la collaborazione portando avanti nuovi progetti di cooperazione”.

L’iniziativa conferma l’importanza delle collaborazioni internazionali nel settore sanitario e accademico, con ricadute sia sul piano formativo sia su quello della ricerca condivisa.

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