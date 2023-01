Convegno sulla storia dell’Istituto Mortelle di Messina

Il 30 gennaio 2023, si è tenuto un convegno dal titolo “Istituto Mortelle di Messina, tra passato e presente” a Palazzo Zanca. L’evento, organizzato dallo scrittore non vedente Andrea La Fauci e dal Club Unesco con la collaborazione dell’istituto Irib Cnr di Messina, ha offerto una preziosa testimonianza sulla storia di questa eccellenza della città di Messina.

L’Istituto Mortelle è stato un punto di riferimento per l’assistenza, la cura e l’attenzione verso i bambini delle famiglie bisognose della città , ed è stato anche un precursore in Italia per cure anti-tubercolosi e per l’assistenza sociale, economica e culturale dei bambini.

La dott.ssa Santa Schepis del Club Unesco ha sottolineato che l’obiettivo del convegno era quello di ricordare “una storia impegnata di umanità , generosità ed altruismo verso creature più deboli”. La direttrice regionale dell’American Red Cross Mitzy De Aguilera ha evidenziato il ruolo fondamentale svolto dalla Croce Rossa americana nel supportare l’assistenza ai bambini di Messina che avevano bisogno di cure.

Andrea La Fauci, scrittore non vedente e organizzatore dell’evento, ha condiviso la sua opera “Una terra di laghi e di mare, una riviera, le sue colline… e la storia continua”, da cui sono stati tratti numerosi episodi storici sull’Istituto Marino. Ha ringraziato il suo amico prof. Renato Fasanella per avergli raccontato la storia dell’Istituto e averlo spinto a scriverne un libro.

In conclusione, il convegno ha fornito una visione importante sulla storia dell’Istituto Mortelle di Messina e ha auspicato che altre importanti opere e strutture nella zona nord della città possano essere rivalutate e investite per essere riammodernate e rendere omaggio alla loro importanza storica.