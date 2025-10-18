Convegno Lions Sicilia su vista e inclusione a Raccuja

Si è svolto il 17 ottobre, nel Castello Branciforti di Raccuja, il convegno distrettuale Lions Sicilia intitolato “Prevenzione visiva e inclusione sociale: strategie per migliorare la vita delle persone”. L’iniziativa, promossa dal Distretto Lions 108YB Sicilia e organizzata dalla coordinatrice distrettuale area vista, dottoressa Maria Briguglio, ha riunito oltre settanta partecipanti tra istituzioni, professionisti e associazioni del territorio.

La giornata, moderata dalla professoressa Maria Trusso Sfrazzetto, presidente del Lions Club Capo d’Orlando, è stata aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Raccuja, Ivan Martella, del presidente territoriale UICI Messina, Costantino Mollica, del presidente del Centro regionale Helen Keller, Giuseppe Vitello, del coordinatore della Rete Civica Salute Regione Sicilia, Pieremilio Vasta, della presidente dell’associazione Semplice…MENTE Insieme ODV e coordinatrice RCS Messina, Marisa Briguglio, e della past presidente del Consiglio dei Governatori MD108 Italy, Mariella Sciammetta.

Nel corso della sessione scientifica, la dottoressa Maria Briguglio ha illustrato “l’importanza della prevenzione e della cura contro le malattie oculari”. La dottoressa Marilena Foti, psicologa, e il dottor Francesco Ioppolo, fisioterapista e consigliere UICI Messina, hanno affrontato il ruolo delle associazioni nel sostegno alla disabilità visiva. Il direttore del Centro regionale Keller, dottor Fabrizio Zingale, ha trattato i temi della mobilità e dell’orientamento, mentre la psicologa UICI Messina, dottoressa Simona Ceraolo, ha approfondito gli aspetti psicologici legati alla perdita della vista.

Il governatore del Distretto Lions 108YB Sicilia, Diego Taviano, ha concluso i lavori sottolineando che “la sinergia tra Lions, istituzioni e professionisti rappresenta un modello efficace per la tutela della vista e l’inclusione sociale”. Durante l’evento, la società Salmoiraghi & Viganò, rappresentata dal dottor Riccardo Curia, responsabile per l’Italia meridionale, ha donato ai partecipanti il kit del convegno e un volume intitolato Vedere meglio, vivere meglio, tutti, come gesto di sensibilità e sostegno alla prevenzione visiva.

👁 Articolo letto 124 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.