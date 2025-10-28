Convegno al Teatro Alfieri su futuro e identità di Naso

Sarà dedicata al tema “Visione e sviluppo di Naso nel comprensorio tirrenico-nebroideo” la giornata di studi promossa dal Comune di Naso, in programma venerdì 31 ottobre dalle ore 10 alle 13 al Teatro Vittorio Alfieri. L’iniziativa, che coinvolge gli istituti scolastici cittadini, intende favorire un dialogo tra memoria storica e prospettive di crescita sociale ed economica del territorio.

L’apertura dei lavori è affidata ai saluti istituzionali del sindaco Gaetano Nanì, della dirigente dell’Istituto professionale per il commercio “Francesco Portale”, Maria Ricciardello, e della dirigente della scuola “Buttà-Incudine”, Maria Miceli.

Il coordinamento sarà curato dal professor Salvatore Bottari dell’Università di Messina. Sono previsti gli interventi del dottor Salvatore Pantano e del dottor Vittorio Tumeo, entrambi dell’Ateneo messinese, del professor Marcel Pidalà dell’Università di Palermo, del dottor Salvatore Barone dell’Istituto comprensivo Asolo e del professor Massimo Cono Pietropaolo dell’Istituto “Filippo Grimani” di Venezia.

Seguiranno i contributi del direttore del CAS Sicilia Franco Fazio e del presidente del GAL Nebrodi Francesco Calanna. Alla giornata parteciperanno anche il presidente della Società di Mutuo Soccorso “La Concordia” di Bazia, Maurizio Triscari, e il presidente del Circolo culturale “Vittorio Alfieri” di Naso, Alfredo Portinari.

L’incontro, dedicato alla valorizzazione delle peculiarità storiche e culturali della città, si inserisce in un percorso di confronto e riflessione sul ruolo di Naso nel contesto tirrenico e nebroideo, dalle sue radici storiche fino alle prospettive di sviluppo futuro.

