Controllo Carabinieri sui cantieri edili: attività sospesa e titolare denunciato per mancata sicurezza sul lavoro

Nel tentativo di prevenire e combattere i reati relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e il lavoro nero, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina ha disposto un’operazione di controllo su un cantiere edile situato a Giardini Naxos. La Compagnia dei Carabinieri di Taormina, supportata dal Nucleo Ispettorato del Lavoro locale, ha sottoposto il cantiere a una verifica rigorosa.

Dopo l’ispezione, i militari dell’Arma hanno riscontrato violazioni alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto riguarda la mancanza di misure di sicurezza per evitare i pericoli di caduta da impalcature e ponteggi, l’assenza di misure per l’eliminazione del rischio elettrico e la mancanza di altre misure di sicurezza sul lavoro.

Il titolare dell’impresa è stato deferito per le violazioni commesse e sanzionato con ammende e sanzioni amministrative per un importo di oltre 22.000 euro, oltre alla sospensione temporanea delle attività del cantiere. Va precisato che tutti i lavoratori impegnati sul cantiere al momento del controllo sono risultati in regola.

La campagna di controllo dei Carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro proseguirà nei prossimi mesi su tutta la provincia di Messina, con l’obiettivo di prevenire e contrastare le gravi violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro, che danneggiano i diritti dei lavoratori e mettono a rischio la loro incolumità .