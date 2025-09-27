Controlli velocità su A18 e A20 dal 29 settembre al 5 ottobre

La Polizia Stradale di Messina ha comunicato le tratte autostradali interessate dai controlli di velocità previsti nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione finalizzate a ridurre gli incidenti e garantire il rispetto dei limiti di circolazione.

Le verifiche si concentreranno lungo le principali arterie autostradali della provincia, con particolare attenzione ai tratti caratterizzati da un’elevata incidentalità. Gli strumenti di rilevazione saranno installati sia sulla A18 Messina-Catania sia sulla A20 Messina-Palermo, in entrambe le direzioni.

Secondo quanto reso noto, i controlli saranno operativi nei giorni 1, 2, 3 e 4 ottobre, alternando le postazioni tra le due tratte autostradali. L’obiettivo, come precisato dagli operatori, è sensibilizzare gli automobilisti a mantenere una velocità adeguata alle condizioni di traffico e alla normativa vigente.

“La comunicazione preventiva dei servizi rappresenta un invito a moderare l’andatura”, ha sottolineato la Polizia Stradale, ribadendo l’importanza di una condotta di guida attenta per ridurre i rischi connessi alla circolazione.

I controlli interesseranno i tratti a maggiore densità di traffico e con storica criticità per numero di incidenti registrati. L’attività rientra in un piano di monitoraggio costante che la Polizia Stradale realizza periodicamente sulle principali direttrici di collegamento regionale.

