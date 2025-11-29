Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dall’1 al 7 dicembre

La Polizia Stradale di Messina ha diffuso il programma dei controlli destinati al monitoraggio della velocità lungo le principali arterie autostradali della provincia. L’iniziativa riguarda le tratte caratterizzate da un più alto numero di sinistri e mira a richiamare gli automobilisti al rispetto dei limiti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione. L’attività è stata organizzata su base settimanale e prevede una distribuzione giornaliera degli strumenti di rilevazione.

I controlli saranno attivi da lunedì 1 a domenica 7 dicembre 2025 lungo le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. Le apparecchiature, posizionate nei punti individuati come maggiormente esposti al rischio di incidenti, opereranno in entrambe le direzioni di marcia. Secondo quanto comunicato, nei giorni 1, 2 e 6 dicembre 2025 i dispositivi saranno presenti, in modo alternato, su entrambe le tratte autostradali.

La Polizia Stradale sottolinea l’importanza di mantenere un’andatura adeguata e ricorda che il controllo della velocità rappresenta un elemento essenziale per ridurre la probabilità di incidenti. “È fondamentale adeguare la velocità alle condizioni della strada”, si legge nella comunicazione diffusa dal comando. L’obiettivo del calendario preventivo è favorire una guida più attenta, attraverso un’informazione anticipata sulle aree sottoposte a verifica.

Le operazioni rientrano nelle attività di prevenzione degli incidenti previste a livello nazionale e ripropongono un modello di monitoraggio già applicato in altre aree del territorio. La pubblicazione della mappa settimanale dei controlli, secondo quanto dichiarato, intende garantire trasparenza e contribuire alla sicurezza degli utenti in transito sulle principali direttrici viarie della provincia.

