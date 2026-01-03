Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 5 all’11 gennaio

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli della velocità programmati sulle principali arterie autostradali siciliane. L’iniziativa riguarda la diffusione preventiva delle tratte e delle giornate in cui saranno attivi gli strumenti di rilevazione, con l’obiettivo di favorire il rispetto dei limiti e ridurre il rischio di incidenti stradali.

I servizi di vigilanza saranno svolti nel periodo compreso tra lunedì 5 e domenica 11 gennaio 2026 e interesseranno i tratti autostradali della A18 Messina-Catania e della A20 Messina-Palermo. Le attività di controllo saranno concentrate nei segmenti caratterizzati da un più elevato indice di incidentalità, individuati sulla base delle rilevazioni effettuate dagli organi competenti.

Secondo quanto comunicato, nelle giornate del 5 e del 10 gennaio 2026 i dispositivi di controllo della velocità saranno operativi, in modo alternato, su entrambe le autostrade e in entrambi i sensi di marcia. La scelta della programmazione mira a garantire una copertura equilibrata delle principali direttrici di collegamento, interessate da flussi di traffico rilevanti.

La Polizia Stradale ha inoltre richiamato l’attenzione degli utenti della strada sui limiti di velocità attualmente in vigore. Sulle autostrade il limite massimo consentito è fissato a 130 chilometri orari, ridotto a 110 chilometri orari in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali il limite è pari a 110 chilometri orari, che scende a 90 chilometri orari in caso di maltempo.

L’attività di controllo si inserisce nell’ambito delle azioni di prevenzione finalizzate a contenere i comportamenti di guida non conformi e a migliorare la sicurezza della circolazione.

