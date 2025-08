Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 4 al 10 agosto

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il programma quotidiano delle tratte autostradali nelle quali verranno impiegati i dispositivi di rilevamento della velocità, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli automobilisti sul rispetto dei limiti e ridurre il numero di incidenti. I controlli si svolgeranno da lunedì 4 a domenica 10 agosto 2025 sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. Le tratte interessate sono state selezionate in base all’elevata incidenza di eventi connessi alla sicurezza stradale. Nei giorni dal 5 al 9 agosto 2025, in entrambe le direzioni di marcia, le attività di rilevamento saranno distribuite in modo alternato tra le due arterie.

In una nota ufficiale si sottolinea che “è importante tenere la velocità sotto controllo”: la diffusione anticipata delle aree di intervento serve a incentivare la moderazione dell’andatura prima che si verifichino comportamenti pericolosi. La comunicazione delle zone e dei giorni di presenza degli strumenti si inserisce in una strategia di prevenzione focalizzata sulla riduzione dei sinistri nelle sezioni più critiche, secondo i dati di incidentalità rilevati sul territorio. L’iniziativa, coordinata dalla Polizia Stradale di Messina, fa parte delle consuete attività di vigilanza estiva sulle principali vie di comunicazione dell’area.

