Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 3 al 9 agosto

La Polizia Stradale di Messina ha comunicato il calendario dei controlli programmati per il monitoraggio della velocità lungo le principali arterie autostradali della provincia nel corso della prima settimana di agosto. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione finalizzate a favorire il rispetto dei limiti di velocità e a ridurre il rischio di incidenti stradali.

Le verifiche saranno svolte nel periodo compreso tra lunedì 3 e domenica 9 agosto 2026 e interesseranno le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. Gli strumenti di rilevazione saranno impiegati nei tratti individuati come maggiormente esposti a un elevato indice di incidentalità.

Secondo il calendario diffuso dalla Polizia Stradale, i controlli sono previsti nelle giornate del 3, 4, 6, 7 e 8 agosto 2026. Le postazioni saranno collocate, alternativamente, lungo la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania, con verifiche effettuate in entrambi i sensi di marcia.

La diffusione preventiva del programma dei servizi di controllo ha l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti della strada sull’importanza di mantenere una velocità adeguata alle prescrizioni del Codice della strada e alle condizioni della circolazione.

La Polizia Stradale ricorda che il rispetto dei limiti di velocità costituisce uno degli elementi fondamentali per la sicurezza della circolazione, contribuendo a contenere il numero e la gravità degli incidenti lungo la rete autostradale. L’invito rivolto agli automobilisti è quello di adottare una guida prudente, mantenendo costantemente sotto controllo la velocità del veicolo durante gli spostamenti.

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