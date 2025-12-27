Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 29 dicembre al 4 gennaio

La Polizia Stradale di Messina ha comunicato il calendario dei controlli sulla velocità programmati lungo le principali arterie autostradali del territorio provinciale. L’iniziativa prevede la pubblicazione delle tratte interessate e delle giornate di operatività degli strumenti di rilevazione, con l’obiettivo di richiamare gli automobilisti al rispetto dei limiti e favorire la prevenzione degli incidenti stradali.

I servizi di vigilanza saranno attivi da lunedì 29 dicembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026 e interesseranno le autostrade A/18 Messina–Catania e A/20 Messina–Palermo. I controlli verranno concentrati nei tratti caratterizzati da una maggiore incidenza di sinistri, individuati sulla base dei dati disponibili sull’incidentalità.

Nel dettaglio, le verifiche con strumenti di controllo della velocità sono previste nelle giornate di martedì 30 e mercoledì 31 dicembre 2025. In tali date, i dispositivi saranno impiegati alternativamente sulle due autostrade, in entrambi i sensi di marcia, secondo una pianificazione che potrà variare in base alle esigenze operative.

La Polizia Stradale ha inoltre ricordato i limiti di velocità attualmente in vigore. Sulle autostrade il limite massimo è fissato a 130 chilometri orari, che scende a 110 chilometri orari in caso di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali, invece, il limite è di 110 chilometri orari, ridotto a 90 chilometri orari in presenza di maltempo.

L’attività rientra nelle ordinarie azioni di controllo finalizzate alla sicurezza della circolazione e si inserisce nel più ampio quadro delle misure adottate durante il periodo delle festività, tradizionalmente caratterizzato da un incremento dei flussi di traffico.

