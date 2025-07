Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 28 luglio al 3 agosto

La Polizia Stradale di Messina ha diffuso il calendario dettagliato delle postazioni di controllo della velocità attive da lunedì 28 luglio a domenica 3 agosto 2025 lungo le arterie autostradali A18 (Messina–Catania) e A20 (Messina–Palermo). L’iniziativa, rivolta a sensibilizzare gli automobilisti sul rispetto dei limiti, si concentra sui tratti con il più alto tasso di incidentalità.

Secondo il programma ufficiale, “i servizi saranno effettuati” nei giorni 28, 29 e 30 luglio e 1° agosto, alternando le postazioni su entrambe le direttrici di marcia delle due autostrade. L’attività prevede l’impiego di autovelox e tutor, strumenti ritenuti fondamentali per “prevenire gli incidenti stradali e garantire sicurezza”.

La strategia della Polizia Stradale mira a ridurre i sinistri dovuti all’eccesso di velocità, fenomeno ancora diffuso nonostante le campagne di informazione. Gli equipaggi si alterneranno sui punti segnalati, con comunicazioni quotidiane rivolte a consentire agli utenti di pianificare i propri spostamenti consapevolmente.

In una nota viene ribadito come sia “importante tenere la velocità sotto controllo” per tutelare l’incolumità di tutti gli utenti della strada. L’ente invita, in conclusione, a consultare ogni giorno il bollettino ufficiale per conoscere posizioni e fasce orarie dei controlli.

