Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 26 gennaio all’1 febbraio

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il programma dei controlli sulla velocità predisposto lungo le principali arterie autostradali del territorio. L’iniziativa riguarda la diffusione preventiva delle tratte e delle giornate in cui saranno operativi i dispositivi di rilevazione, con l’obiettivo di favorire una guida più prudente e il rispetto dei limiti imposti dal Codice della strada, contribuendo così alla prevenzione degli incidenti.

I servizi di controllo saranno attivi nel periodo compreso tra lunedì 26 gennaio e domenica 1 febbraio 2026 e interesseranno le autostrade A18 Messina–Catania e A20 Messina–Palermo. Le verifiche verranno concentrate nei tratti caratterizzati da un più elevato indice di incidentalità, individuati sulla base dei dati in possesso della Polizia Stradale.

Nel dettaglio, nelle giornate del 26 e del 30 gennaio 2026 i controlli saranno effettuati alternativamente sulle due arterie autostradali, in entrambi i sensi di marcia. La pianificazione degli interventi rientra nelle attività di vigilanza finalizzate al contenimento degli eccessi di velocità, una delle principali cause di sinistri stradali.

La Polizia Stradale ha inoltre richiamato l’attenzione degli utenti sui limiti di velocità attualmente in vigore. Sulle autostrade il limite massimo consentito è fissato a 130 chilometri orari, che scende a 110 in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali il limite è invece di 110 chilometri orari, ridotto a 90 in caso di maltempo. L’invito rivolto agli automobilisti è quello di mantenere una condotta di guida responsabile, adeguando la velocità alle condizioni della strada e del traffico.

