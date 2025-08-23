Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 25 al 31 agosto

La Polizia Stradale di Messina ha reso note le tratte autostradali in cui, nella settimana dal 25 al 31 agosto 2025, saranno operativi i sistemi di controllo elettronico della velocità. L’iniziativa, come precisato dagli uffici competenti, mira a incentivare il rispetto dei limiti e a ridurre i rischi legati agli incidenti stradali.

Secondo quanto comunicato, i controlli interesseranno in particolare i tratti più critici delle arterie autostradali A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, ritenuti a maggiore incidenza di sinistri. Le attività saranno svolte in diverse giornate, alternando i presidi nei due sensi di marcia.

Il calendario diffuso prevede l’attivazione dei dispositivi nei giorni 26, 27, 28 e 29 agosto 2025, distribuiti tra l’A20 e l’A18. Le verifiche saranno dunque estese su entrambe le direttrici, con particolare attenzione ai segmenti caratterizzati da un elevato volume di traffico e da una frequente sinistrosità.

“L’obiettivo dei controlli – hanno sottolineato dalla Polizia Stradale – è quello di richiamare gli automobilisti a una guida responsabile, nel rispetto delle regole, e di prevenire situazioni di pericolo derivanti dall’eccesso di velocità”.

La diffusione preventiva del calendario, prassi ormai consolidata, intende rafforzare l’attività di prevenzione, scoraggiando comportamenti a rischio e contribuendo alla sicurezza complessiva della circolazione lungo le principali direttrici autostradali della Sicilia orientale e settentrionale.

