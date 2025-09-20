Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 22 al 27 settembre

La Polizia Stradale di Messina ha reso note le tratte autostradali in cui saranno attivi, nel corso della prossima settimana, i dispositivi di rilevamento della velocità. L’iniziativa, che si ripete periodicamente, ha l’obiettivo di contenere gli eccessi di velocità e ridurre il numero di incidenti.

I controlli interesseranno l’autostrada A18 Messina-Catania e l’autostrada A20 Messina-Palermo, in entrambe le direzioni di marcia. Le tratte individuate sono quelle maggiormente soggette a un elevato tasso di incidentalità, con particolare attenzione ai periodi di maggiore traffico veicolare.

Il programma stabilisce la presenza degli strumenti di verifica nelle giornate del 22, 23, 25, 26 e 27 settembre 2025. In tali date, i sistemi di rilevazione saranno posizionati in modo alternato sui due assi autostradali, così da garantire un’azione di prevenzione capillare.

In una nota diffusa agli organi di informazione, la Polizia Stradale ha sottolineato l’importanza di una condotta prudente e rispettosa dei limiti. «È fondamentale mantenere la velocità sotto controllo», hanno dichiarato i responsabili del servizio, evidenziando come l’attività di prevenzione sia volta a sensibilizzare i conducenti piuttosto che a sanzionare.

La campagna di controllo rientra in un piano di sicurezza stradale che mira a contrastare uno dei principali fattori di rischio alla guida, invitando gli automobilisti a collaborare nel garantire maggiore sicurezza lungo le arterie autostradali siciliane.

