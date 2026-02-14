Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 16 al 22 febbraio

La Sezione della Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli programmati per il monitoraggio della velocità lungo le principali arterie autostradali del territorio. L’iniziativa prevede la pubblicazione delle tratte interessate, con indicazione giornaliera delle postazioni operative degli strumenti di rilevazione, con l’obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti e contribuire alla riduzione degli incidenti stradali.

L’attività di controllo sarà svolta nel periodo compreso tra lunedì 16 febbraio e domenica 22 febbraio 2026, interessando i tratti delle autostrade A18 Messina–Catania e A20 Messina–Palermo, individuati in base all’elevato indice di incidentalità registrato. Secondo quanto comunicato, i servizi di rilevazione della velocità saranno attivi nei giorni 16, 18, 19, 21 e 22 febbraio 2026, alternativamente lungo entrambe le direttrici autostradali e in entrambi i sensi di marcia.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione promosse dalla Polizia Stradale, finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione attraverso il rispetto delle norme vigenti e il contenimento delle condotte di guida a rischio. L’amministrazione richiama in particolare l’attenzione degli utenti della strada sull’importanza di mantenere una velocità adeguata alle condizioni di traffico e meteorologiche.

Restano confermati i limiti previsti dalla normativa in vigore: sulle autostrade la velocità massima consentita è di 130 chilometri orari, ridotta a 110 in presenza di condizioni meteorologiche avverse; sulle strade extraurbane principali il limite è fissato a 110 chilometri orari, con riduzione a 90 in caso di maltempo. Le autorità invitano pertanto gli automobilisti a osservare le disposizioni, al fine di garantire una circolazione più sicura.

