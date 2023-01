Controlli straordinari dei Carabinieri in Sicilia: 10 denunce e 12 segnalazioni per assunzione di sostanze stupefacenti

Nell’ultimo week-end, i Carabinieri della provincia di Messina hanno intensificato i controlli del territorio per prevenire e contrastare i reati, in particolare quelli legati al traffico di sostanze stupefacenti e alle condotte di guida illecite. Sono state controllate circa 200 persone e 120 veicoli e sono stati deferiti 10 automobilisti per guida sotto l’effetto di alcool, guida senza patente e rifiuto di sottoporsi ai controlli.

Inoltre, due persone sono state deferite per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Altre tre persone sono state denunciate per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I servizi di controllo straordinario continueranno per garantire un’efficace azione preventiva e di contrasto ai reati nelle varie località della provincia.