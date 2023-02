Controlli straordinari dei Carabinieri a Patti: 3 denunce e oltre 4.000 euro di sanzioni per violazioni al codice della strada

Nel weekend appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno intensificato i loro controlli in città , concentrandosi soprattutto sulle aree più frequentate e ponendo una particolare attenzione ai reati predatori e al traffico di sostanze stupefacenti.

Oltre ai controlli per prevenire questi tipi di reati, i Carabinieri hanno anche predisposto mirate verifiche per la circolazione stradale, piazzando posti di controllo anche durante le ore notturne. Durante queste attività , i Carabinieri hanno controllato più di 90 veicoli e oltre 150 persone, accertando diverse contestazioni al Codice della Strada per un totale di oltre 4.000 euro. Le maggiori violazioni sono state il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del cellulare alla guida e la mancata copertura assicurativa dei veicoli.

In relazione ai reati connessi alla circolazione stradale, due persone sono state deferite a vario titolo per guida in stato di ebbrezza e per il rifiuto di sottoporsi ai controlli per l’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico. Queste condotte mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Inoltre, durante le attività di pattugliamento, una persona è stata deferita per furto aggravato, in quanto si è appropriata di oggetti personali e di una piccola somma di denaro custoditi all’interno del cruscotto di un’autovettura parcheggiata.

In sintesi, i controlli straordinari dei Carabinieri a Patti hanno portato a diverse denunce e sanzioni per violazioni al Codice della Strada, contribuendo a garantire maggiore sicurezza sulla strade e a prevenire reati.