Controlli NAS a Palermo: sequestri e chiusure nella filiera ittica

Controlli mirati sulla filiera ittica sono stati condotti nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, nell’ambito di un piano nazionale finalizzato alla tutela della sicurezza alimentare. Le verifiche hanno interessato diversi segmenti del settore, dalla distribuzione all’ingrosso fino alla ristorazione, con l’obiettivo di accertare il rispetto delle normative vigenti.

Nel corso delle ispezioni sono emerse irregolarità legate alla mancata applicazione dei protocolli di autocontrollo HACCP, alla carenza dei sistemi di tracciabilità e a condizioni strutturali non adeguate. In collaborazione con il personale veterinario dell’Azienda sanitaria locale, sono stati inoltre effettuati campionamenti su prodotti ittici in vendita presso un mercato rionale della provincia, per escludere la presenza di agenti patogeni e virus, tra cui l’epatite A.

Particolare rilevanza ha assunto l’intervento nel comparto dei molluschi, dove è stato individuato e sottoposto a sequestro un vivaio caratterizzato da gravi criticità igienico-sanitarie e strutturali. All’interno della struttura sono stati rinvenuti consistenti quantitativi di vongole veraci e ostriche non conformi. L’attività è stata sospesa fino al ripristino dei requisiti previsti dalla normativa.

Ulteriori violazioni sono state riscontrate presso un supermercato, privo di adeguate celle frigorifere per la conservazione del pescato, e in due ristoranti, dove sono stati individuati prodotti ittici non tracciati. In uno dei casi è stato disposto anche il sequestro di una porzione dell’immobile ampliata senza autorizzazione.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 4,5 quintali di alimenti, ritenuti non idonei al consumo e destinati alla distruzione. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 11.000 euro.

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