Controlli incrociati per il reddito di cittadinanza: nuovo protocollo tra Inps e ministero della Giustizia

Il reddito di cittadinanza è una misura che ha come obiettivo quello di garantire un’entrata economica ai cittadini in condizione di povertà . Tuttavia, negli ultimi anni, sono state segnalate numerose criticità riguardo all’erogazione del beneficio, tra cui l’utilizzo fraudolento del sussidio da parte di alcuni individui. Per questo motivo, l’Inps ha deciso di adottare dei controlli più stringenti sull’erogazione del reddito di cittadinanza.

Il 20 gennaio, infatti, è stato siglato un nuovo protocollo operativo tra l’ente previdenziale e il ministero della Giustizia (e nello specifico il dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) che “consentirà , nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, la verifica mensile e automatica, operata con sistemi di interoperabilità e modalità strutturata di scambio dati, dell’eventuale stato detentivo dei richiedenti il reddito di cittadinanza, prima dell’erogazione del beneficio”. In questo modo, chi fa domanda di Rdc dichiarando il falso potrebbe essere scoperto subito. Il protocollo consentirà inoltre ad Inps “di disporre, in automatico, la revoca e il recupero della prestazione indebita in caso di omessa dichiarazione”.

Nel 2022 il reddito di cittadinanza è costato 8 miliardi di euro. Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio dell’Inps, nel mese di dicembre 2022, i nuclei beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza sono stati 1,17 milioni con 2,48 milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 549 euro. La platea dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza è composta da 2,20 milioni di cittadini italiani, 201mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno Ue, 84mila cittadini europei, 3600 familiari delle precedenti categorie o titolari di protezione internazionale.

L’importo dell’assegno è aumentato rispetto allo scorso anno. Si è registrata una flessione dei beneficiari, tuttavia l’importo medio mensile erogato è salito nel tempo passando da 492 euro nel 2019 a 551 euro nel 2022.