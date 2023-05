Controlli dei Carabinieri su Gioiosa Marea, Piraino e Brolo

Intensi controlli dei Carabinieri: denunce, segnalazioni e contravvenzioni nel week end.

Nell’ultimo fine settimana, sono stati effettuati controlli straordinari da parte dei Carabinieri della Compagnia di Patti, che si sono concentrati principalmente nel centro cittadino e sul litorale dei comuni di Gioiosa Marea, Piraino e Brolo.

L’obiettivo era contrastare i reati predatori e il traffico di droga, oltre alle violazioni del Codice della Strada. Durante i controlli stradali, sono stati verificati oltre 60 veicoli e più di 100 persone, con contestazioni per varie violazioni al codice stradale. In relazione ai reati legati alla circolazione stradale, è stata denunciata una persona per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente e sequestro del veicolo. Inoltre, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina come assuntori di droghe, poiché sono stati trovati in possesso di piccole quantità di hashish destinate al consumo personale.

Durante il servizio, è stata denunciata una persona, già nota alle Forze dell’Ordine, per detenzione abusiva di munizioni, in quanto è stata trovata in possesso di 17 cartucce calibro 12, detenute illegalmente. Infine, due persone sono state denunciate per furto aggravato in concorso. I Carabinieri hanno fermato i due individui che avevano appena rubato un faretto con pannello solare, installato su un palo per l’illuminazione pubblica.

