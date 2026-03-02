Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 2 all’8 marzo

Il Comando del Corpo di Polizia municipale di Messina ha programmato nuovi servizi di controllo della velocità e della sosta sul territorio comunale, in prosecuzione delle attività finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali. I controlli saranno operativi da oggi, lunedì 2 marzo, fino a domenica 8 marzo 2026.

Le verifiche con Autovelox interesseranno diversi tratti delle strade statali e urbane a maggiore intensità di traffico. In particolare, lungo la S.S. 114 i rilevamenti saranno effettuati a Giampilieri Marina tra il km 15,000 e il km 15,700, a Galati dal km 9,100 al km 10,000, a Briga Marina tra il km 13,100 e il km 13,700 e a Pistunina dal km 5,200 al km 5,800. Sulla S.S. 113 i controlli riguarderanno S. Saba dal km 26,000 al km 26,600, Spartà tra il km 21,400 e il km 22,400 e Mortelle dal km 11,700 al km 12,200. Le postazioni saranno inoltre attive in via Circuito Torre Faro, in via Consolare Pompea tra il km 7,500 e il km 8,000 e in viale Giostra, nel tratto compreso tra via S. Jachiddu e l’istituto scolastico “Maiorana”.

Il dispositivo Scout, destinato al rilevamento delle violazioni in materia di sosta, sarà impiegato in corso Cavour, piazza Duomo nell’area pedonale, corso Garibaldi, via Cesare Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri e via XXIV Maggio.

Il Comando richiama gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e delle disposizioni relative alla sosta, evidenziando come l’eccesso di velocità incida in modo significativo sulla gravità dei sinistri.

