Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 15 al 21 settembre

Il Comando della Polizia municipale di Messina ha comunicato il calendario dei controlli stradali che verranno effettuati da lunedì 15 a domenica 21 settembre 2025. L’attività prevede l’impiego degli autovelox per la verifica del rispetto dei limiti di velocità e del dispositivo Scout per l’accertamento delle infrazioni legate alla sosta irregolare.

I tratti interessati dal monitoraggio della velocità comprendono diversi segmenti della Strada Statale 114, nelle zone di Giampilieri, Galati, Briga Marina e Pistunina, e della Strada Statale 113, nei pressi di S. Saba, Spartà e Mortelle. Controlli sono previsti anche su Via Circuito Torre Faro, Via Consolare Pompea e lungo il Viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’istituto “Maiorana”.

Il dispositivo Scout sarà invece impiegato per la rilevazione delle violazioni al divieto di sosta in diverse aree del centro cittadino, tra cui Via Marco Polo, Viale San Martino, Via La Farina, Corso Garibaldi e Viale della Libertà. Ulteriori verifiche interesseranno anche Piazza della Repubblica, Piazza Duomo, Via Cesare Battisti e Viale Boccetta.

Il Comando ha richiamato l’attenzione degli automobilisti sul rispetto delle regole di circolazione. «L’eccesso di velocità», viene sottolineato, «costituisce uno dei principali fattori che incidono sulla gravità dei sinistri stradali». Contestualmente si ricorda l’obbligo di rispettare il divieto di sosta, con riferimento particolare alla sosta in doppia fila, sui marciapiedi, lungo le corsie preferenziali, sulle piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

