Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 13 al 19 ottobre

Il Comando della Polizia municipale di Messina ha reso nota la pianificazione dei controlli con Autovelox e dispositivo Scout in programma da lunedì 13 a domenica 19 ottobre 2025. L’iniziativa rientra nell’attività di prevenzione e sicurezza stradale volta a ridurre il rischio di incidenti e a garantire il rispetto del Codice della Strada.

I controlli della velocità mediante Autovelox saranno effettuati lungo i principali assi viari cittadini, in particolare sulla Strada Statale 114 nei tratti Giampilieri–Giampilieri Marina (dal km 15,000 al km 15,700), Galati (dal km 9,100 al km 10,000), Briga Marina (dal km 13,100 al km 13,700) e Pistunina (dal km 5,200 al km 5,800). Saranno inoltre monitorate la Strada Statale 113 a S. Saba (dal km 26,000 al km 26,600), Spartà (dal km 21,400 al km 22,400) e Mortelle (dal km 11,700 al km 12,200), oltre a via Circuito Torre Faro, via Consolare Pompea (dal km 7,500 al km 8,000) e viale Giostra, nel tratto tra via San Jachiddu e l’Istituto “Maiorana”.

Il dispositivo Scout sarà invece impiegato per la rilevazione delle infrazioni legate ai divieti di sosta in via Marco Polo, corso Cavour, piazza Duomo (area pedonale), corso Garibaldi, via Cesare Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri e via XXIV Maggio.

Il Comando invita gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e le regole di sosta, sottolineando che “l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti e ne aggrava le conseguenze”.

👁 Articolo letto 211 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.