Controlli anti-Covid – Giovani sanzionati strappano il verbale dinanzi ai poliziotti

Nella serata di ieri personale delle volanti procedeva a sanzionare amministrativamente per violazione della normativa anti-Covid19 un gruppo di giovani che, alle ore 23:40, stazionavano in strada al viale Grimaldi a Catania, in violazione del D.P.C.M. del 3 novembre u.s. che prevede il divieto di spostamento dopo le ore 22:00, salva la presenza di particolari situazioni di necessità .

Due di essi dopo aver ricevuto il verbale di contestazione amministrativa, lo strappavano dinanzi ai poliziotti, che quindi procedevano a denunciarli in stato di libertà per il reato di distruzione di atti pubblici.