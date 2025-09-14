Controlli a tappeto a Catania, oltre 400 persone identificate

Una vasta operazione di controllo è stata condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo di Catania, nell’ambito di un piano disposto dalla Questura per contrastare fenomeni di illegalità diffusa e reati legati a droga, armi e microcriminalità.

All’attività hanno preso parte settanta agenti delle diverse articolazioni della Polizia, affiancati dalla Polizia Locale, dal Corpo Forestale della Regione Siciliana e dai medici dell’Asp di Catania. Sono state identificate oltre 400 persone, di cui 100 con precedenti, e controllati 186 veicoli, con 46 sanzioni al Codice della Strada, principalmente per guida senza assicurazione e senza casco.

Durante i controlli è stata individuata una stalla abusiva con un pony e due pitbull tenuti alla catena sotto il sole. Gli animali sono stati messi in sicurezza e microchippati, mentre il proprietario, un pregiudicato di 42 anni, è stato denunciato per maltrattamento. «L’uomo è stato inoltre sanzionato per un totale di 6.500 euro» hanno precisato gli agenti, evidenziando irregolarità sanitarie e strutturali.

Le verifiche hanno riguardato anche attività commerciali e ambulanti. Un negozio di noleggio di scooter e bici elettriche, che occupava abusivamente spazi riservati ai disabili, è stato sanzionato per 13.000 euro e i mezzi sequestrati. Un’officina abusiva in via Plebiscito è stata multata per 12.000 euro, con il sequestro di 13 scooter.

Lungo via della Concordia e via Plebiscito due ambulanti sono stati sanzionati per oltre 5.000 euro ciascuno e sequestrati circa 280 chili di frutta e verdura senza tracciabilità. Irregolarità sono state riscontrate anche in un camion-bar, un chiosco e una rivendita di ortofrutta, con sanzioni tra 1.500 e 5.000 euro.

