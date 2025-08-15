Controlli a Ferragosto: alcol e droga alla guida, due diportisti sanzionati

Nell’ambito delle attività predisposte dalla Polizia di Stato per il periodo di Ferragosto, sono stati effettuati controlli mirati alla prevenzione di incidenti in mare. Le verifiche si sono svolte nel pomeriggio di ieri con il coinvolgimento della Squadra Volanti, delle unità moto d’acqua dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei medici dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Catania.

L’operazione è stata preceduta da un’esercitazione congiunta con il Reparto Volo di Palermo, che ha sorvolato il litorale per monitorare i flussi e le aree di maggiore affluenza. Due operatori a bordo delle moto d’acqua hanno effettuato controlli utilizzando un precursore per lo screening alcolemico.

Sono stati sottoposti a verifica 37 diportisti. Due sono risultati positivi all’alcol e uno di questi anche ai cannabinoidi. Entrambi sono stati individuati mentre conducevano imbarcazioni nello specchio d’acqua antistante il porto di Ognina e hanno dichiarato di aver consumato birra.

Gli accertamenti hanno evidenziato per uno dei due un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; per l’altro, oltre alla positività all’alcol, è emersa anche quella al test preliminare per sostanze stupefacenti, eseguito da un medico della Polizia di Stato.

Per tali violazioni al Codice della nautica sono previste sanzioni amministrative tra 2.755 e 15.000 euro, oltre alla sospensione della patente nautica. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva lungo la costa catanese, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti e di assicurare tempestivo soccorso in mare.

