Contributi discrezionali, tensioni all’Ars dopo la manovra nazionale

Con l’approvazione della legge di Stabilità nazionale tornano i contributi discrezionali, riaprendo un fronte di tensione anche in Sicilia. Dopo tre anni in cui l’Assemblea regionale siciliana aveva rinunciato alle cosiddette “mance”, la decisione assunta a Roma ha riacceso il confronto politico a Palermo, spingendo i deputati della maggioranza regionale a sollecitare il presidente Renato Schifani affinché strumenti analoghi vengano riproposti già nel Collegato alla Finanziaria in calendario a gennaio.

La manovra statale è stata accompagnata da un ordine del giorno che mette a disposizione un plafond complessivo di 100 milioni di euro, utilizzabile dai parlamentari per assegnare contributi diretti, senza procedure comparative, a enti e territori dei rispettivi collegi elettorali. In Sicilia le ricadute sono state immediate. Nel Messinese, ad esempio, sono stati destinati complessivamente 1,9 milioni di euro, con 380 mila euro assegnati a Barcellona Pozzo di Gotto, comune di origine della senatrice di Fratelli d’Italia Carmela Bucalo, indicata come prossima componente della giunta regionale.

Secondo quanto emerso, una quota rilevante dei fondi avrebbe premiato i territori etnei, in un quadro che ha coinvolto trasversalmente le province siciliane rappresentate da deputati e senatori della maggioranza, in particolare di area centrodestra.

Il flusso di risorse deciso a livello nazionale non è passato inosservato all’Ars, dove ha riattivato tensioni sopite. Le precedenti manovre regionali del 2024 e la Finanziaria 2025 avevano infatti escluso capitoli analoghi, anche a seguito delle inchieste che hanno coinvolto l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata e il presidente dell’Assemblea Gaetano Galvagno. Tra il 2023 e l’inizio del 2024, i contributi discrezionali regionali avevano raggiunto la soglia dei 100 milioni di euro, prima della loro cancellazione.

