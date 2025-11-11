Contratto da 42 mila euro per Donato alla Funzione pubblica

Emergono nuovi elementi in merito ai rapporti professionali tra dirigenti della Democrazia Cristiana e la Regione Siciliana. Oltre a Laura Abbadessa, presidente regionale del partito che negli ultimi due anni ha svolto incarichi di consulenza presso l’assessorato alla Famiglia guidato da Nuccia Albano, anche Francesca Donato, vicepresidente nazionale della Dc, risulta titolare di un contratto di collaborazione con l’assessorato alla Funzione pubblica, retto da Andrea Messina.

Secondo la documentazione amministrativa, Donato, eletta ai vertici del partito nel maggio di due anni fa, ha sottoscritto nell’aprile scorso un incarico come coordinatrice della segreteria tecnica dell’assessore Messina, con un compenso superiore ai 42 mila euro annui.

La vicenda si inserisce nel contesto dell’indagine condotta dalla Procura di Palermo che ha chiesto misure cautelari per 18 persone, tra cui Totò Cuffaro e il capogruppo all’Assemblea regionale Carmelo Pace, ipotizzando i reati di associazione a delinquere, corruzione e turbativa d’asta.

