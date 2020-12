Contratto di costa – Progettazione degli interventi anti-erosione nei primi 14 Comuni siciliani

Dopo avere avviato i cosiddetti ā€œprimi interventiā€, vale a dire i lavori di ripristino delle barriere a mare lungo gli 84 chilometri del litorale compreso tra Patti e Tusa, lā€™Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal governatore siciliano Nello Musumeci, passa adesso alla fase successiva che prevede la progettazione delle opere infrastrutturali inserite nel ā€œContratto di costaā€. La Struttura commissariale ha infatti provveduto ad affidare le indagini e la pianificazione degli interventi che serviranno ad arrestare i fenomeni di erosione nei quattordici Comuni del Messinese che fanno parte del ā€œLotto 1ā€.

Si tratta di: Acquedolci, Brolo, Capo d’Orlando, Caronia, Gioiosa Marea, Motta Dā€™Affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Santā€™Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Torrenova e Tusa. Ad aggiudicarsi l’appalto ĆØ stato il raggruppamento di professionisti che fa capo alla Artec Associati di Taormina.

Ā«Dagli esperti – sottolinea Musumeci – attendiamo adesso le soluzioni piĆ¹ idonee per riqualificare e proteggere il versante tirrenico della provincia di Messina. Tutte le opere che da qui a breve saremo in grado di avviare, saranno funzionali l’una allā€™altra, rientrando in unā€™unica strategia che ha l’obiettivo di ristabilire lā€™ecosistema naturale e di restituire ai siciliani spiagge ormai scomparse e, con esse, un paesaggio degno della fama di cui la nostra Isola gode in tutto il mondoĀ».

Sono tre le aree di studio sulle quali i progettisti sono chiamati a lavorare. Riguardano la fascia costiera, la spiaggia sommersa e i corsi d’acqua che raggiungono il litorale. Svariate le tipologie di intervento che potranno essere adottate: ripascimenti, ma anche dragaggi e ricostruzione di dune e poi, tra le cosiddette opere definite ā€œrigideā€, la realizzazione di pennelli e barriere frangiflutti, di difese a celle e di secche sommerse.