Continuano gli interventi della Città Metropolitana di Messina per ripristinare le strade provinciali

Continuano gli interventi della Città Metropolitana di Messina per ripristinare le strade provinciali

Gli operatori stradali della Città Metropolitana di Messina stanno continuando, con grande professionalità ed abnegazione, a ripristinare la normale circolazione sulle vie di comunicazione delle zone montane della provincia. Favoriti dalle condizioni climatiche favorevoli, tutti i mezzi disponibili sono al lavoro per garantire la percorribilità delle strade nella provincia.

In particolare, su richiesta del Comune di Santa Domenica Vittoria, è stata liberata la via di accesso all’acquedotto per consentire un’intervento urgente di riparazione. La strada agricola 201 Raccuja-Floresta è prossima alla riapertura mentre sulla strada provinciale 115, nel territorio del Comune di Roccella Valdemone, si sta provvedendo alla rimozione delle lastre di ghiaccio.

Attualmente tutte le strade di competenza della Città Metropolitana sono percorribili in entrambi i sensi di marcia, ma si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione a causa della possibile presenza di lastre di ghiaccio e di cumuli di neve ancora presenti ai bordi delle carreggiate. Inoltre, è in vigore l’obbligo di avere pneumatici invernali o catene da neve a bordo.

Le azioni messe in campo da Palazzo dei Leoni sono dirette dal dirigente dott. Biagio Privitera, in sinergia con la Polizia Metropolitana e i Servizi di Viabilità e Protezione Civile. La Città Metropolitana di Messina sta lavorando instancabilmente per garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade montane della provincia, nonostante le difficili condizioni meteorologiche.