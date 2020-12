Conte – Vaccini e feste natalizie, in arrivo un altro pacchetto di misure

Emergenza Covid, una situazione delicata ma stiamo reagendo bene – afferma il presidente del Consiglio Conte – mi addolora il numero di vittime, il sistema delle zone ha evitato all’Italia il lockdown a cui sono costretti altri paesi europei. Per le feste natalizie in arrivo un altro pacchetto di misure, obiettivo scongiurare una terza ondata. Sarebbe devastante ma non faremo come la Germania – ribadisce Conte – il paese non può reggere un nuovo lockdown.

La preoccupazione per gli assembramenti visti in questi giorni con un appello agli italiani: “Siate responsabili, lo scambio di regali sia in sicurezza, non possiamo dettare i comportamenti nelle case ma è essenziale evitare di ricevere persone non conviventi. Fa male leggere di feste clandestine – le parole del premier – vi prego non fatelo.”

Due colori diversi e due ipotesi per le prossime festività . L’Italia si tingerà di arancione o di rosso a seconda delle decisioni che prenderà il Governo nelle prossime ore. Ascoltate le proposte del comitato tecnico-scientifico. Una stretta per contenere il contagio viene consigliata dagli esperti.

Vediamo quali sono in comune: la chiusura di bar e ristoranti. Se il paese diventasse un’unica grande zona arancione i negozi rimarrebbero aperti e gli spostamenti, almeno all’interno del proprio Comune sarebbero consentiti. Quadro più severo in caso di introduzione di una zona rossa. Tutte le attività rimarrebbero chiuse e le uscite di casa sarebbero consentite solo con l’autocertificazione giustificata con ragioni di necessità e urgenza. Sul tavolo anche una terza opzione, Italia zona arancione per il periodo delle festività , alcune date cerchiate in rosso Natale, Santo Stefano e Capodanno con l’opzione di chiudere nei giorni immediatamente precedenti.

Vaccini: Conte conferma il calendario, si partirà a fine gennaio il primo impatto sull’immunità si avrà a primavera.