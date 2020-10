Conte – Le misure Anti-Covid del nuovo DPCM

Oggi il presidente Conte, durante la conferenza stampa, ha illustrato le¬†misure anti-Covid adottate nel nuovo DPCM che¬†entreranno in vigore questa sera a mezzanotte. Qui di seguito un estratto dell’intervento.

Le nuove misure entreranno in vigore questa sera a mezzanotte e rimarranno in vigore fino al 24 novembre, ve le riassumo:¬†bar, gelaterie, pasticcerie e ristoranti chiuderanno alle ore 18, tutti i giorni compresi i festivi, dopo le 18 per√≤ potranno continuare ad operare delle consegne a domicilio e per l’asporto. Ai tavoli dei ristoranti potranno sedere al massimo 4 persone, salvo che si tratti di nuclei familiari pi√Ļ numerosi.¬†¬†E’ vietato consumare cibo e bevande nelle piazze nelle strade pubbliche dopo le ore 18.

Chiudono palestre, piscine, centri benessere, e centri termali. Chiudono anche sale gioco, sale bingo, sale da ballo, e parchi di divertimenti. Ovviamente continuano a rimanere chiuse anche le discoteche. Chiudono anche teatri, cinema, sale da concerto.

E’ una decisione questa che √® risultata particolarmente difficile, tra le altre, il mondo della cultura infatti √® in forte sofferenza ormai da mesi.

Restano aperti invece i musei, non sono consentiti i festeggiamenti conseguenti connessi a cerimonie civili e religiose, ricorderete che per adesso c’era il limite di 30 persone.

Convegni congressi altri eventi potranno svolgersi solo con modalità a distanza. Tutte le fiere di qualsiasi tipo anche internazionali, sono sospese.

Sono sospese anche tutte le competizioni dello sport tranne quelle professionistiche a livello nazionale, e per quanto riguarda l’attivit√† sportiva di base continuer√† solo quella degli sport non da contatto e comunque al di fuori di palestre e piscine.

Per le scuole secondarie di secondo grado, quindi parliamo di licei, istituti tecnici, e professionali, incrementiamo la didattica a distanza, almeno nella misura del 75%.

Incentiviamo ulteriormente il ricorso allo Smart Working nella pubblica amministrazione e lo raccomandiamo fortemente per quanto possibile anche nelle aziende private e in particolare incrementando lo Smart Working e anche incentivando il ricorso per le scuole superiori della didattica a distanza. Confidiamo di alleggerire l’utilizzo, l’afflusso, nei mezzi di trasporto pubblici.

Non abbiamo introdotto un coprifuoco, è una parola che non amiamo, ma rivolgiamo una forte raccomandazione a tutti: bisogna muoversi solo per motivi di lavoro, di salute, di studio di necessità, e raccomandiamo anche di evitare di ricevere a casa persone che non facciano parte del nucleo familiare.

Questo √® un momento complesso, nel paese c’√® anche molta stanchezza, √® una pandemia che ci sta sfidando duramente, provoca rabbia, frustrazione, sta anche creando disuguaglianze nuove, che si aggiungono a quelle gi√† esistenti. Ci sono fasce della popolazione pi√Ļ duramente colpite, persone meno tutelate che non possono contare sullo stipendio, un entrata fissa, e mi rendo conto anche del nuovo i sacrifici che stiamo chiedendo soprattutto ad alcune categorie. Penso ai ristoratori, ai proprietari e gestori di palestre, di piscine, penso agli artisti lavoratori del mondo dello spettacolo ma anche ai commercianti e agli artigiani, che stanno risentendo del calo delle vendite.

Non mi piace fare promesse, piuttosto preferisco prendere un impegno a nome dell’intero Governo, sono gi√† pronti gli indennizzi a beneficio di tutti coloro che verranno penalizzati da queste nuove norme e devo ringraziare in particolare oltre che tutti i ministri, tutti i rappresentanti delle regioni, tutti coloro che hanno lavorato con noi. Ho incontrato anche i capigruppo di maggioranza e opposizione, ma devo ringraziare in particolare i ministri Gualtieri e Patuanelli, perch√© nelle ore in cui lavoravamo per definire il piano delle nuove misure, loro ragionavano gi√† sulle nuove somme da erogare, sui contributi da erogare a fondo perduto, lavorando con le medesime associazioni di categoria, e io stesso dedicher√≤ questo pomeriggio per sentirli e rassicurarli.

I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico bancario attraverso l’Agenzia delle Entrate. Come sapete √® un sistema che abbiamo gi√† usato tra quelli sperimentati si √® rivelato particolarmente rapido, particolarmente efficace.

In particolare quindi arriveranno nuovi contributi a fondo perduto, ci saranno credito d’imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre. Verr√† cancellata la seconda rata IMU dovuta entro il 16 dicembre, verr√† confermata la cassa integrazione, verr√† anche offerta una nuova indennit√† mensile una tantum per gli stagionali del turismo, spettacolo, lavori intermittenti dello sport, e offriremo una ulteriore mensilit√† del reddito di emergenza e misure di sostegno a favore della filiera agroalimentare che risentir√† ovviamente delle misure che impattano su bar e ristoranti.

Video integrale della conferenza stampa