Conte a Niscemi, 300mila euro dal M5S a famiglie e imprese

Un contributo complessivo di 300 mila euro è stato destinato dal Movimento 5 Stelle alle famiglie e alle attività economiche di Niscemi colpite dalla frana dello scorso gennaio. Le risorse saranno impiegate per sostenere i nuclei residenti nelle aree classificate come zona rossa e zona nera, consentendo l’acquisto di beni essenziali per le nuove abitazioni, oltre che per favorire la ripresa delle attività commerciali costrette a trasferirsi in aree più sicure del territorio comunale.

La consegna simbolica dell’assegno è avvenuta alla presenza del presidente del M5S, Giuseppe Conte, accompagnato da alcuni esponenti del Movimento. “Ero venuto qui lo scorso 24 febbraio e avevo assicurato che l’attenzione su quanto accaduto non si sarebbe attenuata”, ha dichiarato Conte, aggiungendo: “Abbiamo raccolto 300 mila euro grazie al taglio degli stipendi dei parlamentari e li destiniamo a chi ha perso beni e attività. Chiediamo che queste somme vengano utilizzate a Niscemi per sostenere chi è in difficoltà”.

Conte ha inoltre fatto riferimento alla decisione del governo di impugnare la norma che prevedeva circa 40 milioni di euro di interventi per i territori colpiti, definendo la scelta “scandalosa”.

Sulla stessa linea il coordinatore regionale del M5S, Nuccio Di Paola, che ha sottolineato come il contributo non sia risolutivo rispetto alle criticità esistenti: “Si tratta di un gesto concreto e simbolico di vicinanza alla popolazione, in attesa di interventi strutturali più ampi. Una parte delle risorse sarà destinata alle imprese della zona nera per favorirne la ricollocazione in aree sicure del comune”.

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