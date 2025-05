Consulenze gratuite al Policlinico di Messina per l’Angioedema Day

Sabato 17 maggio, l’AOU “G. Martino” di Messina parteciperà all’Angioedema Day, un’iniziativa che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo l’angioedema ereditario, una patologia rara ancora poco conosciuta. Dalle 9 alle 12, presso il Padiglione H – 2° piano, i professionisti del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie del Sistema Immunitario e Angioedema saranno disponibili per consulenze gratuite.

L’evento si concentra sugli ultimi aggiornamenti in materia di diagnosi e terapia, con un focus sui nuovi trattamenti che stanno migliorando la qualità della vita dei pazienti grazie alla collaborazione di vari specialisti tra cui allergologi, immunologi, genetisti e patologi.

L’angioedema, che provoca edemi in diverse aree del corpo, è causato da un aumento della permeabilità dei vasi sanguigni dovuto a mediatori come istamina e bradichinina. L’angioedema ereditario, in particolare, è una condizione rara, sottodiagnosticata, che colpisce indistintamente uomini e donne, solitamente nei primi venti anni di vita. La malattia può causare sintomi gravi, soprattutto se interessa le vie respiratorie o il tratto gastrointestinale.

La Prof.ssa Paola Minciullo, referente del Centro, evidenzia come in alcuni casi la patologia venga erroneamente confusa con altre emergenze, come reazioni allergiche o appendiciti acute, rischiando trattamenti inadeguati. Il supporto della rete ITACA, che oggi raccoglie 25 centri specializzati in tutta Italia, è fondamentale per garantire diagnosi tempestive e trattamenti appropriati.

