Consorzio Tindari-Nebrodi – Sostegno e Promozione per le attività turistico ricettive ed artigianali

Il Consorzio Intercomunale Tindari-Nebrodi ha indetto un avviso pubblico nelle sezione AVVISI E BANDI, che troverete sul sito istituzionale dell’ Ente (www.consorziotindarinebrodi.me.it ), rivolto agli operatori turistici, ai produttori locali, alle strutture ricettive e ristorative, operanti nel territorio consortile, che comprende i comuni di : Patti- San Piero Patti- Falcone- Oliveri- Montagnareale- Librizzi- Gioiosa Marea- Raccuja- Mazzarrà Sant’Andrea e Montalbano Elicona.

Il Consorzio Tindari Nebrodi intende porre in essere, una serie di misure per sostenere concretamente il settore turistico e ricettivo del territorio, fornendo gratuitamente nel caso di specie l’attività di promozione delle strutture, tramite il proprio sito istituzionale e tramite il lavoro svolto dai dipendenti dell’Ente.

Il Consigliere Tripoli Filippo componente del consiglio d’amministrazione dichiara:

“GiĂ da diversi giorni gli uffici del consorzio, sono a lavoro e stanno creando i collegamenti direttamente con le strutture presenti su tutto il territorio, grazie alla loro opera, ed in particolare a quella del dipendente Nunzio Alioto, che si occuperĂ della parte informatica, ma soprattutto alla piena fiducia che il presidente Princiotta sta riponendo nel nuovo consiglio d’amministrazione, credo si stia operando nella giusta direzione,nel caso di specie, sarĂ fornito un servizio importante e a costo zero. Gli operatori turistici dovranno far pervenire , con le modalitĂ riportate sull’avviso presente sul sito istituzionale dell’Ente, il link del loro sito e/o dei loro social network e le immagini migliori che promuovono la loro struttura. Da qual momento i turisti e i cittadini, anche tramite il sito Istituzionale del consorzio potranno avere informazioni delle strutture presenti sul territorio Consortile Tindari-Nebrodi. Io ritengo che il rilancio di questo settore, soprattutto in questa fase post pandemica, passi necessariamente anche da questi importanti incentivi gratuiti e di vero sostegno. Infatti proporrĂČ quanto prima al presidente di prevedere maggiori risorse da investire sulla promozione e sul settore dell’artigianato, siamo convinti che anche l’assemblea dei Sindaci concorderĂ su questa linea.”