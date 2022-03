Consorzio Tindari-Nebrodi patrocinerà in favore del “Lions Club International di Patti” lo studio denominato “Cardiopatia Ischemica”

La giunta consortile presieduta dal dott. Vincenzo Princiotta Cariddi, e composta dai consiglieri d’amministrazione : Anna Sidoti, Tripoli Filippo, Pasqualino La Macchia e Nino Gaudio, con la delibera N°8 del 15 marzo 2022, ha accolto l’invito del “Lions Club International”, rappresentato dal suo Governatore Avv. Antonino Di Blasi, nel concedere il patrocinio gratuito, in favore di un importante iniziativa denominata “Cardiopatia Ischemica”, tesa a diffondere conoscenze importanti per la prevenzione e le fasi d’intervento in presenza di cardiopatia ischemica.

Per l’esecutivo del Consorzio Intercomunale, ù oltremodo importante diffondere tale iniziativa, per le implicazioni relative e per la diffusione della cultura della conoscenza, che aiuta soprattutto nel campo della salute ad approntare importanti benefici per i cittadini e la loro vita.

Il lavoro svolto dal “Lions Club International di Patti” nell’affrontare i temi della sanità pubblica ù sempre fattivamente costante e presente nella risoluzione delle tante problematiche e va sostenuto con forza. Questo il sentire comune del consiglio d’amministrazione, che ha oltremodo spinto l’esecutivo ad accettare la proposta.

ll progetto denominato “Cardiopatia Ischemica” si evince dalla delibera:

”ha lo scopo di infondere la conoscenza della prevenzione e delle ulteriori fasi di intervento anche per i non addetti ai lavori, in caso di insorgenza e di intervento, stante la relazione tempo-dipendenza, per il soccorso in presenza di un evento di cardiopatia ischemica.”