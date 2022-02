Consorzio Intercomunale Tindari-Nebrodi punta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare

Continua a ritmi serrati l’attività del Consorzio Tindari-Nebrodi.

Dopo l’elezione da parte dei sindaci dei comuni di: Falcone, Patti, Oliveri, Mazzarrà Sant’Andrea, San Piero Patti, Montalbano Elicona, Raccuja, Gioiosa Marea, Montagnareale e Librizzi del nuovo Consiglio d’Amministrazione, composto dai Consiglieri: Anna Sidoti, Nino Gaudio, La Pasqualino La Macchia e Tripoli Filippo, giorno 11 dopo l’assemblea dei sindaci convocata presso Palazzo Baratta dal presidente avv. Renato Di Blasi sindaco di Librizzi, il 14 febbraio si ù nuovamente riunito il Cda presieduto dal dott. Enzo Cariddi Princiotta.

Il Cda del Consorzio ha cosi proceduto all’adesione alla “rete dei piccoli comuni del welcome”, promossa dalla Caritas Diocesana di Benevento, aderendo ad un manifesto teso alla valorizzazione sociale e culturale dei piccoli comuni italiani, nella stessa giornata si ù dato definitivamente il via all’iter, che dovrebbe far nascere a stretto giro la prima comunità energetica del territorio, questo consentirà un risparmio per i soggetti che aderiranno alla comunità promossa da consorzio intercomunale Tindari Nebrodi, il primo passo consisterà nell’utilizzo delle superfici nella disponibilità e di proprietà dell’Ente.

Il Consorzio punta anche alla valorizzazione del patrimonio immobiliare consortile, in riferimento a quest’ultimo aspetto, adesso che l’ente ù tornato nel pieno possesso del Palazzo dei Dioscuri a Tindari, dopo una lunga vicenda giudiziaria, che ha reso giustizia al Consorzio, l’obbiettivo sarà quello di rendere nuovamente efficiente la struttura, restituendola alla fruizione della collettività e al servizio dei 10 comuni del Consorzio, ponendo in essere tutte quelle attività per la quale venne finanziata. Uno dei prossimi obbiettivi del Cda sarà dunque quello della stesura di un progetto, che miri alla valorizzazione del patrimonio immobiliare.