Consorzio Intercomunale Tindari-Nebrodi – Bilanci, Consuntivi , Comunità energetiche e Pnrr

L’esecutivo dell’ente composto dai consiglieri: Tripoli Filippo, La Macchia Pasqualino, Anna Sidoti e Nino Gaudio, presidente il dott. Vincenzo Cariddi Princiotta, tornerà a riunirsi la prossima settimana nella sede di Palazzo Baratta.

I Consiglieri concentreranno il loro operato, nella predisposizione di tutti gli atti necessari a verificare la fattibilitĂ per portare avanti un progetto per la costituzione di una ComunitĂ Energetica. Prima perĂČ, saranno chiamati ad approvare il bilancio e il consuntivo 2021, per poi sottoporli all’assemblea dei sindaci, che dovrebbe riunirsi a stretto giro nella “Sala Grande di Palazzo Baratta”.

“Le comunità energetiche rappresentano un occasione per creare vantaggi di natura economica ed anche ambientale per il comprensorio che il Consorzio rappresenta. Ho informato immediatamente il Presidente, dott. Princiotta, che ha avviato un’interlocuzione con un importante gestore di servizi energetici (GSE). Con i colleghi del Cda, abbiamo cosi deciso di deliberare in tal senso. Il primo passo sarà quello di organizzare un incontro con l’assemblea dei sindaci per avviare il possibile iter,”ha dichiarato il consigliere Filippo Tripoli.

Il ruolo del Consorzio Tindari-Nebrodi, assume un’importanza cruciale per portare avanti progetti in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Difatti la caratteristica del consorzio intercomunale come ente pubblico, ù quella di aggregare un comprensorio con quasi 50 mila abitanti,che permetterà di partecipare a tutti i bandi del Pnrr e della comunità europea, ai quali diversamente non potranno parteciparvi i singoli comuni, che non superano i 15 mila abitanti. Torna dunque la centralità dello storico consorzio, che mette al centro dei propri obbiettivi, la realizzazione di importanti servizi per i comuni che lo costituiscono.