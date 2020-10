Il consigliere Tripoli presenta la mozione sulla sospensione del pedaggio autostradale

“Siamo convinti che possa essere una forma di aiuto ai tanti lavoratori pendolari immediatamente percorribile da parte della Regione Siciliana.

Il nostro sindaco ha tutte le facolt√† per proporre in seno al Cas tale misura, che in un momento di crisi dovuta a questo maledetto virus, pu√≤ dare un piccolo ma concreto aiuto ai tanti pendolari che dai comuni della provincia devono spostarsi nei centri pi√Ļ grossi, con i propri mezzi a causa del limite del 50% di capienza nei mezzi pubblici. Per questo abbiamo presentato questa richiesta al nostro primo cittadino.”

Al Sig. Sindaco della città di Patti

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

epc al Consorzio Autostradale Sicilia

Il sottoscritto consigliere comunale Tripoli Filippo nell’espletamento del proprio mandato:

Premesso¬†che a seguito dell’ultimo Dpcm, al fine di mitigare il contagio e di contrastare il diffondersi dell’epidemia da Covid19, si √® deciso tra le misure, quella di non superare il 50% della capienza sui mezzi pubblici di qualunque genere,

che a seguito di tale decisione un’alta percentuale di pendolari sono costretti a far uso del proprio mezzo di trasporto per recarsi a lavoro,

che pur considerato l’inserimento dello smart working nella pubblica amministrazione, sono ancora tante le aziende artigianali e commerciali ed in parte anche quelle pubbliche, che non hanno provveduto agli scaglionamenti degli orari per far ingresso sul posto di lavoro e/o a scuola, al fine di evitare il formarsi di facili assembramenti,

Considerato che il nostro comune unitamente ai comuni di Bercellona Pozzo di Gotto, Messina , fa parte del consorzio autostrade Sicilia,

che la particolare situazione del paese impone di perseguire ogni forma possibile di aiuti economici alla popolazione specie quella economicamente esposta a maggiori rischi,

Si chiede alla S. V.¬†di voler avviare una seria interlocuzione con il consorzio autostrade Sicilia, con l’assessorato regionale e con la deputazione della provincia regionale di Messina, affinch√© per i motivi esposti in premessa, venga immediatamente sospeso il pedaggio autostradale nel tratto A20 Messina-Tusa.

Il consigliere comunale Filippo Tripoli