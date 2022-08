Consegnati i lavori per la realizzazione del parcheggio a Ficarra

Consegnati i lavori per la realizzazione del parcheggio sull’area limitrofa al primo lotto della tangenziale.

Consegnati i lavori per la realizzazione del parcheggio da localizzare in prossimità del centro urbano in un’area limitrofa al primo lotto della strada comunale intesa “tangenziale”. L’area su cui sorgerà il parcheggio ha una superficie complessiva di 1.250,00 mq distribuita su due livelli.

Il parcheggio si comporrà di 33 stalli per autovetture e di ulteriori 5 stalli da destinare ai ciclomotori e sarà agevolmente collegato, con un percorso pedonale, alla strada principale che attraversa il centro urbano in prossimità del Municipio.

Il progetto esecutivo, di importo complessivo pari a circa 190.000,00 finanziato con il diverso utilizzo di mutui concessi anni addietro, è stato redatto dall’Ing. Piero Catena a cui è stata affidata anche la direzione dei lavori, mentre i lavori saranno eseguiti dalla Ditta RIFI s.a.s. con sede in Ficarra ed avranno una durata di circa due mesi.

“L’obiettivo che si intende raggiungere con la realizzazione del parcheggio” – sostiene il Sindaco Basilio Ridolfo – “è quello di soddisfare la domanda di parcheggio sempre più pressante da parte dei residenti e dei visitatori che giungo durante tutto l’anno e, soprattutto, la richiesta di spazi di sosta che si registra durante la stagione estiva, in ragione del significativo incremento di popolazione. La realizzazione di questo parcheggio consentirà , inoltre, di poter razionalizzare in modo efficace la sosta nella Piazza centrale del paese”.