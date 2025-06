Consegnate le chiavi delle abitazioni alle famiglie del Rione Taormina

È iniziata la prima fase della consegna delle abitazioni alle 31 famiglie residenti nel Rione Taormina, nell’ambito del progetto di risanamento urbano. Dopo un iniziale periodo di esitazione, la maggior parte degli assegnatari ha accettato la nuova sistemazione fornita dall’ufficio commissariale per il Risanamento, in collaborazione con Arisme e il Comune di Messina. La procedura proseguirà domani con la consegna delle chiavi e la firma dei documenti per le famiglie rimaste.

Tra gli assegnatari si registrano sentimenti contrastanti, spesso intensi. Un uomo anziano, cresciuto nella baraccopoli di via Taormina, ha espresso soddisfazione, dichiarando: «Dopo 73 anni sono felice di andarmene». Una donna, che ha vissuto nella stessa realtà per oltre quattro decenni, ha definito l’emozione provata in questa giornata come «indescrivibile», sottolineando che «si chiude il capitolo nella baracca e se ne apre un altro nella casa nuova».

Particolare rilievo ha avuto la consegna alla prima assegnataria, una donna con fragilità assistita dalla sorella, che non ha trattenuto le lacrime alla vista della nuova abitazione e nel momento della stretta di mano con il sindaco. La sorella ha riferito che «quando ha visto la nuova casa ha pianto per la felicità».

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il sub commissario Santi Trovato, il sindaco Federico Basile, il vice sindaco Salvatore Mondello, il direttore generale Salvo Puccio, il presidente di Arisme Fabrizio Gemelli e altri componenti del consiglio di amministrazione.

